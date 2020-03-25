Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor

15 dakika önce

Nevşehir Belediyesi koronavirüs (COVID-19)tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor, System.String[]

Yaya kaldırımı ve yolları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte eden belediye ekipleri, otobüsler, duraklar ve kamu binalarını ise düzenli olarak ilaçlıyor.

Toplu ulaşım araçlarından terminale, şehirler arası yolcu otobüslerinden kamu kurumlarına, belediye hizmet binalarından park ve bahçelere kadar her alanda dezenfeksiyon uygulamasını titizlikle yürüten Nevşehir Belediyesi, cadde, sokak ve kaldırımlar ile ana arterlerde başlattığı temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek amacıyla şehrin dört bir tarafında dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çalışmaları ile vatandaşlardan tam not aldı.

Salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden itibaren tüm tedbirleri alarak dezenfekte çalışmaları için yoğun bir mesai programı yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, bu süreçte vatandaşlardan da gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Arı, "Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alınabilecek bütün tedbirler alınmakta. Bu şehirde de insanlarımızın bu virüs belasından hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten tüm belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Neredeyse şehirde ilaçlamadığımız kamu kurum ve kuruluşu kalmadı. Onun haricinde durakları, otobüsleri, taksileri, servisleri, bankaları bütün her yeri ilaçladık. İnsanlarımızın toplu bulunabileceği bütün her yeri dezenfekte ettik. Bunun için de Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış en iyi ürünleri kullandık. Ayrıca şehrimizin cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan kişisel hijyenlerine dikkat ederek, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu süreçte, devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşları tam bir uyum halinde bu illetten kısa sürede daha fazla insanımıza bulaşmadankurtulabilmemiz için büyük gayret gösteriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bu kapsamda bizim birinci yapmamız gereken şey tedbirlerimizi almak. Evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamak ve sosyal mesafemizi korumak. Biliyoruz zor ama bu illetten kurtulabilmek için 15-20 gün sabretmek zorundayız. Bu arada özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalar ve engelliler olmak üzere evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlarımız için belediyemizi seferber ettik. Bir 'Vefa Hattı' kurduk ve yaşlı, engelli ve kronik hastalarımızın her türlü isteğine cevap veriyoruz. Beraberinde belediyemizin whatsapp hattından ve benim cep telefonumdan vatandaşlarımız diledikleri zaman bizlere ulaşabilir.Belediye başkanı olarak ilk önce ben bu şehrin her bir ferdinin emrindeyim. Benle birlikte bütün belediye personelimiz de bu şehrin her bir ferdinin ve özellikle 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalar ve engellilerin emrinde. Ne olur siz evden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya, sizin emrinizde olmaya devam ediyoruz." dedi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:54 Kaynak: Bültenler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu         
08:03
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik         
00:26
Trump: Türkiye'ye Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler         
23:29
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık         
22:11
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı         
20:45
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi         
20:07
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı         
19:35
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu         
19:06
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta         
19:06
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi         
18:56
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt         
18:41
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
17:29
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu         
17:16
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 12:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]