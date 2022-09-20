Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

20.09.2022 21:20
Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park
Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement