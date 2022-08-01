Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Nevşehir'den kısa kısa

01.08.2022 17:08
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında rastlanan yaralı kartal tedaviye alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında rastlanan yaralı kartal tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe kırsalında devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, bir tarlada ayağından yaralı kartal buldu.

Araçla ilçeye götürülen kartal, tedavisi yapılıp yeniden doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Nevşehirli sporcular Yozgat'tan 23 madalya ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Yozgat'ta düzenlenen "Wushu Kungfu İller Arası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Turnuvası"ndan 23 madalya ile döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 6-18 yaş aralığında 250 sporcu katıldı.

Nevşehir ekibi, turnuvada farklı yaş kategorilerinde 13 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük derecesi ile toplam 23 madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sporcuları ve antrenörleri Mustafa Çetinkaya'yı tebrik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hacıbektaş, Nevşehir, Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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