Nevşehir'in içme suyu problemi tarihe karışacak

Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi gerçekleştirildi. Su depolarının yapımının tamamlanması ile Nevşehir'in daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak.



Nevşehir'in içme suyu konusunda önümüzdeki yıllarda sorun yaşamaması için çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, geçtiğimiz aylarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Nevşehir'e 3 yeni su deposu kazandırılıyor. Arı'nın, Ankara'daki temasları sırasında şehirde yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanılan ancak tamamlanamayan su depolarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile ilgili Bakan Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Aydın ile yaptığı görüşmelerin ardından söz konusu depoların ihalesi ile ilgili DSİ ve Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmıştı.



Yapılan protokolün ardından bugünde söz konusu su depolarının yapımı için ihale sözleşmesi yüklenici firma ile imzalanarak su depolarının yapımına başlandı. Su depolarının yapımının tamamlanması ile Nevşehir'in daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak.



Yapılan ihalenin Nevşehir'e hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, su depolarının yapımının tamamlanması ve kapasite artırımı ile birlikte içme suyu probleminde önemli bir mesafenin alınmış olacağını vurguladı.



Nevşehirli vatandaşların daha temiz ve sağlıklı su içmeleri için bir yandan alt yapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut su depolarının kapasitesinin arttırılması için çaba gösterdiklerini belirten Arı, "Nevşehirli vatandaşlarımıza içme suyu problemini çözmek için söz verdik. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu kapsamda başlattığımız alt yapı çalışmaları ile şehrin 30-50 yıllık içme suyu hatlarını yenilemeye başladık. Kısa sürede birçok bölgede eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendi. Bu çalışmalarımızı şehrimizin tamamında gerçekleştirme hedefindeyiz. Bu sayede vatandaşlarımız bundan böyle daha sağlıklı ve temiz içme suyu içecek. Alt yapı çalışmaları ile birlikte mevcut su depolarımızın kapasitesini de arttırmak istedik. Bu konuda yaptığımız girişimler sonucu şehrimize 3 yeni su deposu kazandıracağız. Bunların da yapımı tamamlandığı takdirde özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri önemli ölçüde azalacak. Biz içe suyu problemini tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR