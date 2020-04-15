Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm - Son Dakika

Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm

7 saat önce

Yapımı devam eden içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalar tamamlandığında kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak olan su depoları ve gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte Nevşehir'in içme suyu probleminin tarihe karışacağını söyledi.

Nevşehir'in içme suyu problemine köklü çözüm, System.String[]

Yapımı devam eden içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalar tamamlandığında kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak olan su depoları ve gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte Nevşehir'in içme suyu probleminin tarihe karışacağını söyledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Karşı Dağ ve Kahveci Dağı'nda bulunan ve yapımı devam eden, her biri 5 bin ton kapasiteye sahip su deposu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Su depolarının yapım çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Arı, Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan su depolarının tamamlanması ile daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesinin 24 bin 400 tona çıkacağını söyledi. Şehrin içme suyu depolarının kapasitelerinin de yetersiz olmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Arı, çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin içme suyu sorununun önemli ölçüde ortadan kalkacağının belirtti. Arı, "Şehrimizin şu anda mevcut su depolarının kapasitesi 9 bin 400 ton. Bu da haliyle zaman zaman yetersiz kalıyor ve su kesintileri yaşıyoruz. Bunu önleyebilmek için yeni su depolarını biran önce devreye sokmak istiyoruz. Bu sayede su depolarımızın kapasitesi 24 bin 500 tona ulaşacak. Yaklaşık 12.8 Milyon Lira bir yatırımla gerçekleştirilecek olan bu depolarımız bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Tabi biz bunlarla yetinmeyeceğiz. İçme suyu konusunda en ufak bir sorun yaşamamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


Yeni su depolarının yapımının yanı sıra şehrin birçok cadde ve sokağında 30-50 yıllık içe suyu hatlarını tamamen yenilediklerini ve bu çalışmaları şehrin tamamına yayarak tüm içme suyu alt yapısını güçlendireceklerini ifade eden Arı, "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarımızı bu yılda sürdürüyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda belediye tarihimizin en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Ekiplerimiz şu anda 3 ayrı mahallemizde altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Diğer mahallelerimizde de altyapı çalışmalarımız sürecek. Söz verdiğimiz gibi bu şehrin sorunlarını çözmek için tüm enerjimizle çalışacağız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:12 Kaynak: İHA

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