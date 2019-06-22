Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu.
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Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu.

31 dakika önce

Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu.

Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu... Araçlarıyla selin ortasında kalan vatandaşlar o anları görüntüledi
NEVŞEHİR - Nevşehir'de gök gürültülü sağanak yağışlar ilçelerde sele neden olurken Acıgöl-Nevşehir karayolu ise bir süre trafiğe kapatıldı.
Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrasında Acıgöl ve Avanos ilçesinde sele neden olurken Acıgöl'de yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir kara yolu trafiğe bir süre kapatıldı. Acıgöl ilçesinde yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir karayolunda seyir halinde olan bir araç içerisinde bulunanlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Cep telefonu ile yoldan gelen seli gören araç içerisindekilerin konuşmaları ise izleyenleri güldürdü. Cep telefonu ile o anları çeken vatandaş, "Yarabbi yağışında hayırlısını ver sel geliyor. Aman ya Rabbim. Tepeköy'den gittim, Karacaören'den geldim. Selden araçlar gidemiyor. Biz gidebilir miyiz ki. Deneyelim şansımızı gideceğiz mi. Allah'ım ya ya Rabbim araba gırtlağına kadar su doldu" dedi.
Avanos'ta yolları sel vurdu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası ilçe merkezinde sele neden oldu. İlçe merkezinde yollarda yaşanan sel sonrası trafikte giden araç sürücülerinin zorlandığı görüldü.
Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
Avanos, Acıgöl, Nevşehir, Genel
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