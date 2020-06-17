Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel, göreve başladı - Son Dakika

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel, göreve başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Çatalca Kaymakamlığından Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel, yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çatalca Kaymakamlığından Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel, akşam görev yapacağı kente geldi. Ankara'da katıldığı değerlendirme toplantısının ardından Nevşehir'e gelen İnci Sezer Becel'i Valilik girişinde Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak, Hasan Erkal, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç karşılandı. Nevşehir'in ilk kadın valisi olan İnci Sezer Becel, daha sonra görev yapacağı Valilik makamına oturdu.