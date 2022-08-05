Bu sırada kazayı fark ederek durmaya çalışan M.İ. idaresindeki 34 BPY 698 plakalı otomobile, Ö.K'nin kullandığı 50 AZ 941 plakalı otomobil de arkadan çarptı.

Kaynak: AA

Derinkuyu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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