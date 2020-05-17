Nevşehir'in Kurugöl köyündeki karantina sona erdi - Son Dakika

Nevşehir'in Kurugöl köyündeki karantina sona erdi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla Kurugöl köyünde 3 Mayıs'ta başlatılan karantina sürecinin sona erdiği ve köye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, süreç boyunca kendilerine destek veren Nevşehir Valisi İlhamı Aktaş, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ile içe jandarma personeli, sağlıkçılar ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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