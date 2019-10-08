Nevşehir'in su sorununu çözecek depoların temeli atıldı

Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposu için temel atma töreni düzenlendi. Temeli atılan su depolarının yapımının tamamlanması ile birlikte Nevşehir'in daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesi 24 bin 400 tona çıkacak.



Nevşehir'in özellikle yaz aylarında yaşadığı su sorunu çözmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu sunmak için bir yandan şehrin içe suyu alt yapısını yenileme çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, bir yandan da mevcut su depolarını kapasitelerini yükseltmek için çaba gösteriyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da büyük önem verdiği içme suyu depoları için, geçtiğimiz aylarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Nevşehir'e 3 yeni su deposu kazandırılıyor.



Yapımı için geçtiğimiz günlerde ihale sözleşmesi imzalanan depolar için bugün temel atma töreni düzenlendi. Eski SSK Hastanesi arkasında bulunan Karşı Dağ mevkiindeki DY 4nolu depoda gerçekleştirilen törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar,belediye meclis üyeleri, bazı daire müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in su sorununu çözmek için seçimlerden önce söz verdiğini hatırlatarak bu sözünü yerine getirmek için gece gündüz demeden çaba gösterdiğini kaydetti. Bu kapsamda şehrin bir çok cadde ve sokağında 30-50 yıllık içe suyu hattını tamamen yenilediklerini ve bu çalışmaları şehrin tamamına yayarak tüm içme suyu alt yapısını güçlendireceklerini ifade eden Arı, bir yandan da şehre yeni içme suyu kaynakları bulmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.



Şehrin içme suyu depolarının kapasitelerinin de yetersiz olmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyleyen Arı, "Şehrimizin şu anda mevcut su depolarının kapasitesi 9 bin 400 ton. Bu da haliyle zaman zaman yetersiz kalıyor ve su kesintileri yaşıyoruz. Bunu önleyebilmek için bugün temelini attığımız su depolarımızı hayata geçireceğiz. Bu sayede su depolarımızın kapasitesi 24 bin 400'e ulaşacak. Yaklaşık 12.8 Milyon Lira bir yatırımla gerçekleştirilecek olan bu depolarımız 2020 yılı içerisinde faaliyete geçecek. Tabi biz bunlarla yetinmeyeceğiz. İçme suyu konusunda en ufak bir sorun yaşamamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - NEVŞEHİR