Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Aktürk kazandı.
Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Aktürk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Aktürk 6 bin 129, CHP
adayı Bekir Ödemiş
5 bin 155, MHP
adayı Hasan Erdoğan
bin 794 oy aldı.
Aktürk'ün öz geçmişi
Mehmet Aktürk, 26 Mart 1980 yılında Nevşehir'in Gülşehir
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinden mezun olan Aktürk, 2009 yılında 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Dört dönemdir bu görevi yürüten Aktürk, evli ve 2 çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:14 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı