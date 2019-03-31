Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Aktürk kazandı.

Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Aktürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Aktürk 6 bin 129, CHP adayı Bekir Ödemiş 5 bin 155, MHP adayı Hasan Erdoğan bin 794 oy aldı.

Aktürk'ün öz geçmişi

Mehmet Aktürk, 26 Mart 1980 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Aktürk, 2009 yılında 52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Dört dönemdir bu görevi yürüten Aktürk, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:14 Kaynak: AA

Mehmet Aktürk, AK Parti, Ürgüp, Nevşehir, Güncel
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