Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü - Son Dakika
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Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

05.09.2022 16:00
Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.

İddiaya göre, D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya (26), Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etti.

D.A, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim oldu.

Jandarma, köyde olayların büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü - Son Dakika

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