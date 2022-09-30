Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı

30.09.2022 17:10
Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde evden döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı iddia edilen kadın şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde evden döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı iddia edilen kadın şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ürgüp'teki ikametten içinde 166 lira, 1199 dolar, 2 bin 365 avro, 20 sterlin, 15 kolye, 3 kolye ucu, 9 yüzük, 4 küpe, 2 araç anahtarı ve tablet bilgisayar bulunan çelik kasayı çaldığı öne sürülen K.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

Zanlının saklandığı adrese operasyon düzenleyen polis, yaklaşık 500 bin lira tutarındaki döviz ve çalıntı eşyayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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