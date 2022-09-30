Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ürgüp'teki ikametten içinde 166 lira, 1199 dolar, 2 bin 365 avro, 20 sterlin, 15 kolye, 3 kolye ucu, 9 yüzük, 4 küpe, 2 araç anahtarı ve tablet bilgisayar bulunan çelik kasayı çaldığı öne sürülen K.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de evden çelik kasa çaldığı öne sürülen kadın Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.