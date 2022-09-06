TACİZLE SUÇLANIP, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TACİZLE SUÇLANIP, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ

06.09.2022 21:22
TACİZLE SUÇLANIP, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kızına mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabanca ile vurup, bıçakla boğazını keserek öldüren Dilaver Akçay (56) adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kızına mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabanca ile vurup, bıçakla boğazını keserek öldüren Dilaver Akçay (56) adliyeye sevk edildi. Akyürek, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralanıp, kaçan Akyürek bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Peşine düşen Akçay, yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. Ayvalı köyüne getirilen Akyürek'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Dilaver Akçay ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kemalpaşa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor Kemalpaşa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret
Kaynak: DHA

Hisarcık, Akçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TACİZLE SUÇLANIP, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 21:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: TACİZLE SUÇLANIP, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement