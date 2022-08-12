Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşkınpaşa köyünde meydana gelen kazada, traktörü ile hasattan kalan saman balyalarını getirmek için yola çıkan Mustafa K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Mustafa K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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