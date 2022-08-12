Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

12.08.2022 14:48
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşkınpaşa köyünde meydana gelen kazada, traktörü ile hasattan kalan saman balyalarını getirmek için yola çıkan Mustafa K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Mustafa K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gencin cansız bedeni Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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