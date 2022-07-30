"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Kaza, gece 04.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Devrent Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen sıcak hava balonu çalışanlarını taşıyan 50 US 395 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIF 203 plakalı otomobille çarpıştı. İki araçta bulunan 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 14 YARALI - Son Dakika

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