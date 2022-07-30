NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu çalışanlarının bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza, gece 04.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Devrent Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen sıcak hava balonu çalışanlarını taşıyan 50 US 395 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIF 203 plakalı otomobille çarpıştı. İki araçta bulunan 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 14 YARALI - Son Dakika