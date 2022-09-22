Ürgüp'te ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde silahla havaya ateş açtığı iddia edilen iki şüphelinin üst aramasında ruhsatsız 2 tabanca ile 152 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bildirilen yere gitti.
İki şüphelinin üzerini arayan polis, ruhsatsız 2 tabanca ile 152 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldı.
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