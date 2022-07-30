Elazığ'da atlı jandarma timleri göreve başladı - Son Dakika
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Elazığ'da atlı jandarma timleri göreve başladı

30.07.2022 15:40
Elazığ'da atlı jandarma timleri göreve başladı

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı (JAKEM) tarafından Elazığ'a gönderilen 3 atlı jandarma timi göreve başladı.

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı (JAKEM) tarafından Elazığ'a gönderilen 3 atlı jandarma timi göreve başladı. Mesire alanındaki atlı timler, kentte ilgi odağı oldu.

Elazığ'a JAKEM tarafından; Cankız Macar, Çelebi Selle Francais ve Hazal Gemlik isimli 3 at gönderildi. Atlı jandarma timleri, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde koordine edilen alanlarda devriye görevine başladı. Tarihi ve turistik bölgelerde, araçların girmediği yerlerde görev alan atlı jandarma timine vatandaşlar çocuklarıyla fotoğraf çekinerek yoğun ilgi gösterdi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı mesire alanında görev alacağı bildirildi. Timler, ilk olarak merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanı'nda devriye attı.

'ATLI BİRLİKLERİ GÖRMEMİZ BİZİM İÇİN DEĞİŞİKLİK OLDU'Hafta sonları mesire alanına geldiklerini belirten Seyfullah Taşdemir, çocuklarını buraya getirdiğini söyleyerek, "Çocuklar hava alsın diye burayı tercih ediyoruz. Bugün farklı bir gün oldu. Atlı birlikleri görmemiz bizim için değişiklik oldu. Çocuklar için de bir farklılık oldu. Askerlerimizin burada bulunmaları gerçekten diğer çalışmalarıyla birlikte ülkemiz adına çok iyi bir şey. Burada hem güvenlik hem de farklılık açısından atlı birliklerin ve jandarma ekiplerimizin çalışmaları gayet olumlu. Bu arada atlar da çocuklar için ciddi bir ilgi odağı oldu. Çocuklar atları görünce çok sevindiler" dedi. Atlı birlikleri görünce şaşırdığını dile getiren Mustafa Yikrik de "Atlı birlikler, burada asayiş ve emniyetin sağlanmasında daha hızlı ve etkili olacağını düşünüyorum. Bilindiği üzere küçük çocuklarımız hayvanlara karşı duyarlılar. Onların da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Adlı timlerin yarın da Harput Mahallesi'nde görev alacağı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Çelebi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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