Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı

30.07.2022 13:02
Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a gönderilen Atlı Jandarma Timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev alacak.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a gönderilen Atlı Jandarma Timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev alacak. İlk olarak mesire alanında göreve başlayan atlı tim, özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

Nevşehir JAKEM'den Elazığ'a tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alması için 'Cankız Macar', 'Çelebi Selle Francais' ve 'Hazal Gemlik' isimli atlar ile ekibi gönderildi. İlk olarak merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanında görev aldı. Timi gören vatandaşlar ve çocuklar atlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı birliklerin yarın ise tarihi Harput Mahallesinde görev alacağı öğrenildi.

Hafta sonları Cip Mesire alanına geldiklerini belirten Seyfullah Taşdemir, "Bir değişiklik ve çocuklarımız hava alsın diye burayı tercih ediyoruz. Bugün farklı bir gün oldu. Atlı birlikleri görmemiz bizim için değişiklik oldu. Çocuklar için de bir farklılık oldu. Askerlerimizin burada bulunmaları gerçekten diğer çalışmalarıyla birlikte ülkemiz adına çok iyi bir şey. Burada hem güvenlik hem de farklılık açısından atlı birliklerin ve jandarma ekiplerimizin çalışmaları gayet olumlu. Bu arada atlar da çocuklar için ciddi bir ilgi odağı oldu. Çocuklar atları görünce çok sevindiler" dedi.

Atlı birlikleri ilk gördükleri zaman şaşırdıklarını dile getiren Mustafa Yikrik, "Gördükten sonra çok iyi bir amaca hizmet ettiğini anladık. Atlı birlikler, burada asayiş ve emniyetin sağlanmasında daha hızlı ve etkili olacağını düşünüyorum. Bilindiği üzere küçük çocuklarımız hayvanlara karşı duyarlılar. Onların da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı - Son Dakika
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