Nevşehir Kalesi'nde Düzenlenen 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' Konseri Mest Etti - Son Dakika
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Nevşehir Kalesi'nde Düzenlenen 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' Konseri Mest Etti

Nevşehir Kalesi'nde Düzenlenen 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' Konseri Mest Etti

31.08.2021 04:40

30-08-2021 22: 55: 39 47Nevşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi.

30-08-2021 22: 55: 39 47

Nevşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi. Sayar, konserde seslendirdiği eserler ve doyumsuz yorumuyla Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde tarihi Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Yaprak Sayar, Klasik Türk Müziği ve halk müziği eserlerinden bazılarını seslendirdi.

Konserde Sayar'a, Mesut Halili kanun, Volkan Ertem viyolonsel ve Ali Tüfekçi neyle eşlik etti.

Kale surlarının ışıklandırılmasıyla güzel görüntülere sahne olan etkinlik, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, protokol üyeleri ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

Konser sonunda sanatçı Sayar'a çini bir tabak hediye ederek teşekkür eden Belediye Başkanı Savran ve beraberindeki protokol üyeleri sanatçı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre
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Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Nevşehir, Turizm, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nevşehir Kalesi'nde Düzenlenen 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' Konseri Mest Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Kalesi'nde Düzenlenen 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' Konseri Mest Etti - Son Dakika
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