Nevşehir Kalesi'nde "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde tarihi Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Yaprak Sayar, Klasik Türk Müziği ve halk müziği eserlerinden bazılarını seslendirdi.

Konserde Sayar'a, Mesut Halili kanun, Volkan Ertem viyolonsel ve Ali Tüfekçi neyle eşlik etti.

Kale surlarının ışıklandırılmasıyla güzel görüntülere sahne olan etkinlik, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, protokol üyeleri ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi.