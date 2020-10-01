Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı

Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.

Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı
Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı

Nevşehir Kalesi, Türk Bayrağı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:44 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Kalesi'ne ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

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