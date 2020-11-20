Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı - Son Dakika

Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı

20.11.2020 15:54
Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı, System.String[]

Nevşehir Kalesi ve çevresinde yapılması planlanan Koruma Amaçlı İmar Planı için ihale gerçekleştirildi.

Nevşehir Kalesi ve çevresinde yapılması planlanan Koruma Amaçlı İmar Planı için ihale gerçekleştirildi.

Nevşehir'de 6. Yüzyıldan günümüze kadar sürekli yaşam izlerinin bulunduğu kayadan oyma mekanlarla dikkat çeken Nevşehir Kalesi ve çevresinin korunarak gelecek kuşaklara kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce 1. etabı turizme kazandırılan ve diğer bölümleri için hazırlıkları süren Nevşehir Kalesi Çevresi için Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanacak.

İmar planı için Belediye Başkanı Rasim Arı'nın gerçekleştirdiği girişimler sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi kanalıyla ihale gerçekleştirildi.

Söz konusu ihaleyi kazanan firmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi yetkililerinin katıldığı inceleme gezisinin ardından yer teslimi yapıldı.

Nevşehir Kalesi ve çevresindeki 437.400 metrekarelik alan Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun 29.07.2019 tarih ve 3844sayılı kararıyla yeniden güncellenerek 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmişti.

Bölge 08.01.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması" kanunu kapsamında Yenileme Alanı ilan edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilen ihalenin Nevşehir ve ülke turizmi için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İlk etabı kısa sürede yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören bölgenin 2. etabının da turizme kazandırılması ile hem bölge hem de ülke turizmine ciddi katkılar sunacağını vurgulayan Arı, "İçerisindeki tarihi yapılarla birlikte dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen bölgenin korunarak turizme kazandırılması yolunda Koruma Amaçlı İmar Planı'nın hazırlanması büyük önem taşıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın katkı ve destekleri ile bu bölgeyi en iyi şekilde koruyarak ülkemizin ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline getireceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı
Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Kalesi ve çevresi için koruma amaçlı imar planı yapımına başlandı - Son Dakika


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