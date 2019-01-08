Son Dakika Haberleri: Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi İdealkent Ödülü Kazandı

Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi İdealkent Ödülü Kazandı

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Nevşehir Belediyesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' Kent Araştırmaları Enstitüsü ve Kent Araştırmaları Dergisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında düzenlenen İdealkent Projesi yarışmasında...

Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi İdealkent Ödülü Kazandı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Nevşehir Belediyesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' Kent Araştırmaları Enstitüsü ve Kent Araştırmaları Dergisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında düzenlenen İdealkent Projesi yarışmasında Düzenleme Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler ana teması ile Fransa'nın Strazburg kentinde, Kent Araştırmaları Enstitüsü ve Kent Araştırmaları Dergisi ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(UCLG-MEWA) ve Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS'ın işbirliği ile bu yıl 3.sü düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında ideal kent projeleri de yarıştı.

Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden yerel yönetimlerin katıldığı proje yarışmasında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, düzenleme kurulu tarafından değerlendirilerek İdealkent Ödülü almaya hak kazandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Nevşehir Kalesi, Nevşehir, Güncel
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