Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yolda sıcak asfalt serimi tamamlandı - Son Dakika

Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yolda sıcak asfalt serimi tamamlandı

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni Niğde Kavşağı'na bağlayan Nevşehir Kalesi yanındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni Niğde Kavşağı'na bağlayan Nevşehir Kalesi yanındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Rasim Arı, yolun trafiğe açılışı öncesinde yapılan çalışmaları denetledi.

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Anayol ve caddeleri sağlam bir altyapıya kavuşturarak gerçekleştirdiği sıcak asfalt serimi ile vatandaşların hizmetine sunan Nevşehir Belediyesi, alternatif yolları da konforlu hale getiriyor.


Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden gelerek Nevşehir Kalesi yanından Niğde Kavşağı'na ve Nevşehir Külliyesi önünden TUİK Kavşağı'na uzanan yolda bir süre önce altyapı çalışmalarına başlayan belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yol güzergahında bulunan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesini besleyen içme suyu ana isale hattı yenilenirken, özellikle sağanak yağışlarda kale bölgesinden gelebilecek sel sularına karşıda yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu.


Altyapı çalışmaları ile birlikte zemin iyileştirme çalışması da gerçekleştirilerek pmt serimi yapılan yolda sıcak asfalt serimi sona erdi.


TUİK Kavşağı'ndan başlayarak Nevşehir Kalesi yanından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne uzanan yol sıcak asfalt seriminin ardından yeniden trafiğe açıldı.


Yolun trafiğe açılışı öncesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, sıcak asfalt konforu ile ulaşıma açılan yolun araç sürücülerinin Atatürk Bulvarı ve Osmanlı Caddesi'nin kullanmadan şehir merkezinden sanayi bölgesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kısa sürede ulaşımlarını sağlayacak ve aynı şekilde bu bölgelerden şehir merkezine gelen araç sürücüleri için de büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.


Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması ile kullanımı daha da artacak ve şehir içi trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak yolun Nevşehir'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yolda sıcak asfalt serimi tamamlandı - Son Dakika

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