Nevşehir Kalesinde Define Arayan 3 Kişi Yakalandı

Nevşehir Kalesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Kalesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Kalesi civarında sit alanı içerisinde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gece saatlerinde suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yanlarında bulundurdukları 3 adet gaz maskesi, 1 adet el feneri, 1 adet keski de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere '2863 saylı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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