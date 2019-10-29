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Son Dakika Güncel Nevşehir kapadokya'da balonlar, cumhuriyet bayramı için havalandı

Nevşehir kapadokya'da balonlar, cumhuriyet bayramı için havalandı

22 dakika önce

Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandıTürkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları da asıldı. Türk bayrakları ile süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekanlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZER- Metin YILDIRIMNEVŞEHİR, (DHA)-

Nevşehir kapadokya'da balonlar, cumhuriyet bayramı için havalandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
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