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Nevşehir kapadokya'da cumhuriyet bayramı yoğunluğu

1 saat önce

Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı yoğunluğuTürkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki işletmeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Nevşehir kapadokya'da cumhuriyet bayramı yoğunluğu, System.String[]

Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki işletmeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Peribacaları, kaya kiliseleri, yeraltı yerleşim şehirleri ve sıcak hava balonları ile Türkiye'nin vazgeçilmez turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu tatiliyle birleştirdikleri Cumhuriyet Bayramı tatilini bölgede geçirmek isteyenler, konaklama tesislerinin tamamını doldurdu. Sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı havadan görüntüleyen yerli ve yabancı turistler, Göreme Açık Hava Müzesi önünde ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Ürgüplü turizm işletmecisi Nazif Demir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlerinin arttığını belirterek, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Profesyonel turist rehberi Eyüp Korkmazer ise Kapadokya bölgesinin kısa tatil dönemleri için ideal olduğunu ifade ederek, uzun tatil sürecinde deniz, kum ve güneşi tercih eden yerli turist gruplarının, kısa tatil süresinde rotayı Kapadokya bölgesine çevirdiğini söyledi.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Kayseri gibi yakın yerlerden Kapadokya'ya gelen yerli turistler de bölgeye hayran kaldıklarını ifade etti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ahmet KORKMAZERNEVŞEHİR, (DHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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