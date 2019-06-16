NEVŞEHİR KAPADOKYA'DA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA TEKRAR BAŞLANDI
29 dakika önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, şubatta başlatılıp, nisanda bitirilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da, şubatta başlatılıp, nisanda bitirilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı. Kaçak olduğu belirlenen 10 yapıdan 3'ü, dün yıkılırken, 7'si ise ekiplerin çalışmasıyla yıkılacak. Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına 15 Şubat'ta başlandı. Bu kapsamda, çalışmaların sonlandırıldığı 1 Nisan
'a kadar 102 kaçak yapı yıkıldı. Yıkım çalışmalarına, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başlandı. Nevşehir
merkeze bağlı Göreme
beldesi, Avanos
ilçesi ve Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde 10 kaçak yapı belirlendi. Baraka olduğu belirlenen bu yapılardan 3'ü, dün İl Özel İdare ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Kalan 7 yapı ise ekiplerin çalışmasıyla yıkılacak. Bölgede 15 Şubat'ta başlanan çalışmalarda, şu ana kadar toplam 105 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.
Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı
Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı