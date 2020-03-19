NEVŞEHİR Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NEVŞEHİR Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı - Son Dakika

NEVŞEHİR Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

7 saat önce

Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldıTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya'da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen bazı vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Türkiye'de vakaların artmasının ardından bölgede turistlik hediyelik eşya satan tesislerinde kapalı olması dikkat çekti. Kapadokya'ya İstanbul'dan gelen Samet Yazıcılar, "Balayı için gelmiştik. Virüs dolayısıyla bütün açık hava müzesi ve kafeteryalar kapandı. Bizde arabayla gezilebilecek yasağın olmadığı yerlere bakıyoruz" dedi.

NEVŞEHİR Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:59 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:33
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NEVŞEHİR Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]