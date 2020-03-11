NEVŞEHİR Kapadokya'da virüs temizliği - Son Dakika
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NEVŞEHİR Kapadokya'da virüs temizliği

6 saat önce

Kapadokya'da virüs temizliğiTÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kapadokya'da virüs temizliği

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.

NEVŞEHİR Kapadokya'da virüs temizliği

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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