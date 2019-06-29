Son Dakika Haberleri: NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
Son Dakika Güncel Haber

NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile

1 saat önce

Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defileNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde Cappadocia Fashion Week Europe (AFWEU) organizasyonunda yerli ve yabancı modacıların tasarladığı kıyafetler düzenlenen defile ile sergilendi.

Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde Cappadocia Fashion Week Europe (AFWEU) organizasyonunda yerli ve yabancı modacıların tasarladığı kıyafetler düzenlenen defile ile sergilendi.
Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde düzenlenen AFWEU organizasyonu bir otelde saat 20.00'de başladı. Defilede, yerli ve yabancı modacıların tasarladığı kıyafetler görücüye çıktı. Birbirinden farklı model kıyafetler yapılan defile ile sergilendi. AFWEU Ceo'su Aydın Acık düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, Bu ilk olacak bir organizasyon. Buradaki amacımız Kapadokya'yı ve Türkiye tanıtmak ve kültürlerin bir araya gelmesini sağlamak. Etkinliğe 6 ülkeden tasarımcı katıldı? dedi.
Defile de yer alan modellerin de farklı ülkelerden geldiğini kaydeden Acık, Daha çok Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Güney Amerika, Hollanda ve Nijerya ülkelerinden modeller var. Biz bu tür etkinliklerin geleneksel olmasını istiyoruz. Devamını inşallah yapacağız. Kendimizi bu konuda geliştirmek istiyoruz. Bugün ayrıca, yurt dışından 160 misafirimiz var. Gelen seyirciye de çok teşekkür ederim diye konuştu.
NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:55 Kaynak: DHA
Mustafapaşa, Ürgüp, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi. Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 04:20:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]