NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile

Kapadokya
'da yerli ve yabancı modacılardan defile
NEVŞEHİR'in Ürgüp
ilçesine bağlı Mustafapaşa
köyünde Cappadocia Fashion Week Europe (AFWEU) organizasyonunda yerli ve yabancı modacıların tasarladığı kıyafetler düzenlenen defile ile sergilendi.
Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde düzenlenen AFWEU organizasyonu bir otelde saat 20.00'de başladı. Defilede, yerli ve yabancı modacıların tasarladığı kıyafetler görücüye çıktı. Birbirinden farklı model kıyafetler yapılan defile ile sergilendi. AFWEU Ceo'su Aydın
Acık düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, Bu ilk olacak bir organizasyon. Buradaki amacımız Kapadokya'yı ve Türkiye
tanıtmak ve kültürlerin bir araya gelmesini sağlamak. Etkinliğe 6 ülkeden tasarımcı katıldı? dedi.
Defile de yer alan modellerin de farklı ülkelerden geldiğini kaydeden Acık, Daha çok Türkiye, Kazakistan
, Özbekistan
, Güney Amerika
, Hollanda
ve Nijerya
ülkelerinden modeller var. Biz bu tür etkinliklerin geleneksel olmasını istiyoruz. Devamını inşallah yapacağız. Kendimizi bu konuda geliştirmek istiyoruz. Bugün ayrıca, yurt dışından 160 misafirimiz var. Gelen seyirciye de çok teşekkür ederim diye konuştu.