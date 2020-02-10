Nevşehir kapadokya'daki tesisler 14 şubat'a hazır - Son Dakika

Kapadokya'daki tesisler 14 Şubat'a hazır

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da tesisler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Otellerin odaları 'sevgililer günü' konseptiyle düzenlenerek, gül yaprağı ve balonlarla süslendi.

Sevgililer Günü'nü, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'da geçirmek isteyenler, günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı. Kapadokya'da bulunan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Oteller de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik hazırlıklarını tamamladı. Tesislerdeki odalar, 'sevgililer günü' konseptiyle düzenlenerek, gül yaprağı ve balonlarla süslendi. Ayrıca bölgeyi tercih edecek çiftler için çeşitli programlar da hazırlandı.

'İSTANBUL'DAN CİDDİ REZERVASYON ALINMAYA BAŞLANDI'

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ciddi bir rezervasyon sürecinin yaşandığını söyledi. Piyasadaki hareketlilikten memnun olduklarını belirten Demir, "Kapadokya bölgesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tercihte ön plana çıkmaya başladı. Özellikle iç pazarda, yakın iller dahil olmak üzere ve İstanbul'dan ciddi bir rezervasyon alınmaya başlandı. Bölgedeki konaklama tesislerinde yüzde 80 oranında bir doluluğun şu an için gerçekleştiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

'TÜM OTELLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'

Sevgililer Günü nedeniyle Kapadokya'da çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydeden Demir, "14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle turistik işletmeler, sevgililer için özel programlar düzenliyor. Vadilerle sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan balon gözlemleri ve balon turları bölgedeki etkinliklerin adeta olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Sevgililer öyle inanıyorum ki bölgemizde oldukça romantik bir tatil yapacaklar. Bu konuda tüm oteller hazırlıklarını tamamladı" diye konuştu.