'Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı' Yapıldı - Son Dakika

'Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı' Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde "Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştay, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Aktekin "Üniversitemiz her konuda olduğu gibi, Türkiye'nin ve Dünya'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan bölgemizde turizm endüstrisinin gelişmesi ve ilimizin kalkınması için katkı sağlama noktasında da çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversite olarak turizm eğitimine stratejik anlamda önem veriyor ve akademik programlarımızı bu stratejik plan çerçevesinde oluşturuyoruz. Bu kapsamda üniversitemizde; kökleri 1984 yılına dayanan ve devlet üniversiteleri arasında Turizm İşletmeciliği programında ilk, Turizm Rehberliği programında ise tek akredite olmuş fakülte olan Turizm Fakültemizin yanı sıra 2018 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin tek Turizm Araştırma Enstitümüz ve Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksek Okulumuz ile gerek turizm eğitimi alanında gerekse sektörün uygulama alanlarındaki üniversite-sektör işbirliği çalışmalarımızla faaliyetlerimizi gerçekleştirmekte, bölgenin ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli yönetici adaylarını ve iş görenlerini yetiştirmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak YÖK'ün 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine' turizm alanında başvurarak; ülkemiz ve bölgemiz turizminin gelişimine katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi üretme, nitelikli personel ve akademisyen yetiştirme amacımız kapsamında turizmle ilgili branşlarda yaklaşık 1200 önlisans, 1100 lisans ve 200 lisansüstü öğrencimiz, 3 doktora ve 4 yüksek lisans programımız ile Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biriyiz. Ortak akıl, istişare, birlikte düşünme ve uygulama kavramlarının değerine haiz olan bu çalıştayın da; Ülkemiz ve bölgemiz turizminin gelişimine önemli açılımlar ve büyük katkılar sağlaması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum "dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Nevşehir ve Kapadokya Bölgesinin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel zenginliğiyle birlikte turizm çeşitliliğiyle ülkenin en fazla turist çeken destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Savran, "Nevşehir, halihazırda ülkemizin en fazla turist çeken, destinasyonlarından biridir. Rüyalar, masallar diyarı olan şehrimizin adı geçince zihinlerde her ne kadar balonlarla bezenmiş bir görüntü oluşuyor olsa da, mucizevi bir oluşum ve medeniyetler beşiği olan Kapadokya'da dünyada eşi benzeri bulunmayacak başka görüntüler, aktiviteler de mevcut durumda. Özellikle son yıllarda revaçta olan deve safari, at safari, atv turları, vadi yürüyüşleri, çanak çömlek yapım denemeleri gibi aktivitelerle gün doğumu ve batımı manzaralarının sunduğu büyüleyiş, peribacalarının tılsımıyla bir arada insanlara çok farklı deneyimler sunmakta. Yeraltı şehirlerimiz dünyayı hayrete düşürmekte. Şehrimizin, bölgemizin her köşesinde insan tarihte bir yolculuk yapıyormuş gibi hissediyor. Hepimiz, yaşadığımız yerin bir hazine niteliğinde olduğunu biliyoruz. Bu hazinenin bir kısmı da henüz açığa çıkarılmamış saklı değerlerden oluşuyor. Bu saklı hazineyi ortaya çıkarmak, görünür kırmak için de hep birlikte düşünüp hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kapadokya'nın tanıtım stratejilerinin adımlarını planlamak üzere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü akademisyenlerinin yer aldığı çok büyük katılımlı bir araştırma ekibi oluşturduklarını söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Kapadokya'nın sahip olduğu turistik değerlerin ve zenginliklerin, daha fazla sayıda pazara ulaştırılması ve bu özelliklerinin bölgede daha büyük katma değer yaratabilmesi amacıyla, Valilik olarak bölgenin tanıtımına yeni bir soluk getirecek projelere yönelmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu bakış açısıyla oluşturulacak tüm tanıtım stratejilerinin adımlarını planlamak üzere, üniversitemiz Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırmaları Enstitüsünün değerli akademisyenlerinin yer aldığı çok büyük katılımlı bir araştırma ekibi oluşturduk.

Tamamen bilimsel bir zemine dayandırılarak Mart ayından bu yana, yani yaklaşık üç aydır her bir hedef pazara (ülkeye) yönelik ayrı ayrı pazar analizleri yapılmaktadır. Bu araştırma ve çalışmaların sonucunda ise elde edilecek veriler işlenip bilimsel metotlarla analizleri yapılacak ve her bir pazar için tanıtım materyali oluşturulup, doğru tutundurma kanalları ile hedef pazarlarımıza ulaştırılacaktır.

Bu tür büyük kapsamlı çalışmaların hedefine ulaşması ve yaygınlaştırılabilmesi için ortak aklın ve istişarenin gücüne inanmaktayım. Bu nedenle bölgenin gelişimine katkı sağlayabilecek, turizm endüstrisi ile ilgisi bulunan tüm paydaşların görüşlerinin alınmasını arzu etmekteyiz. Yapılan bu çalıştaydan elde edilecek bilgi ve görüşlerin, oluşturmaya çalıştığımız tanıtım stratejisinin sağlam temellere dayandırılmasında çok etkili olacağını düşünmekteyim" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, "Hayallerimizin şehri Kapadokya'da doğa, peribacası, kültür, sanat var. Kültür ise hikayelerdir, hikayeleri anlattığımız ölçüde insanların dikkatlerini çekebiliriz. Çünkü insanlar hikayeleri satın alıyor. Buranın altlarında katlar var, şehirler var. Acaba nasıl konuşmuşlar? Nasıl yeme-içmeyi getirmişler, nasıl hava almışlar, niçin aşağı inmişler? Tüm bunlar herkesin soracağı ve cevabını duymak isteyeceği şeyler. Burası geçmiş mitolojik hikayelerin ve masalların kenti. Bunları buraya gelen insanlara nasıl anlatabiliriz. Makinalar birbiri ile çalışıyor, sivil toplum hayatı da 5-0 oldu. Herkes cep telefonu ile dünyayı takip ediyor, orada yoksanız hiçbir yerde yoksunuz. Çünkü her şey orada. İnsanlar artık hayata cep telefonu ile bakıyor. Hikayeleri anlatacağınız mecralar artık dijital. Peki bunu kim yapacak? Biz Beyoğlu'nda 600 mekan oluşturduk. İnsanlar sosyal medyada paylaşılınca arama motorlarında üst sıralara çıktı. Bunu buradaki küçük paydaşlar, sektörün temsilcileri ve yerel idareler yapacak.

Kapadokya'da 31 bin yatak var ve ayda 900 milyon, yılda 10 milyon geceleme ile ortalama iki gün kalış var ise 5 milyon insana hitap edebiliyor. Demek ki, 2 milyon insan var. Kapasitemiz yıl içerisinde yüzde 40-45'lerde, o halde bizim tanıtım stratejimizde önceliğimiz etkin tur ve aktif pazarlama gibi bir hedefimiz olması gerekiyor" diye konuştu.

Kapadokya'nın Tanıtım Stratejisi Paneli

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sonra moderatörlüğünü Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi, Habertürk Yazarı ve Gazeteci/Yazar Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin panelist olarak yer aldığı "'Destinasyon Tanıtım Stratejilerinde Yeni Eğilimler' konulu 'Kapadokya'nın Tanıtım Stratejisi Paneli' gerçekleştirildi.

Panel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi, Habertürk Yazarı ve Gazeteci/Yazar Muharrem Sarıkaya ve panalistlere plaketlerinin verilmesi ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de Bakan Yardımcısı Demircan'a hediye takdiminde bulunmasıyla sona erdi.

Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı

Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejisinin oluşturulmasına yönelik belirlenen konuların uzman gruplar tarafından ele alındığı 'Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejesi Çalıştayı' düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 8 ayrı salonda oturumlar halinde gerçekleştirilen çalıştayda; Kapadokya ürün ve hedef pazar analizi, dijital pazarlama uygulamaları ile destinasyon pazarlamasında yeni eğilimler ve iyi uygulamalar konularında ortak akıl ile Kapadokya'nın her bir ayrı pazarı için tanıtım stratejileri belirlenip, uygun tutundurma araçlarını geliştirmek için istişarelerde bulunuldu.