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Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı Düzenlendi

05.06.2021 03:19
Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı Düzenlendi, System.String[]

Nevşehir Valiliği himayelerinde, Kapadokya bölgesinin turizme yönelik tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı" düzenlendi.

Nevşehir Valiliği himayelerinde, Kapadokya bölgesinin turizme yönelik tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı" düzenlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, bölgenin turizm merkezlerinin tanıtıldığı kısa film gösterildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, açılış konuşmasında, Kapadokya'nın tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlere ait eserlerin korunduğu açık hava müzesi konumunda olduğunu belirtti.

Kapadokya'nın dünya genelinde daha nitelikli şekilde tanıtılabilmesi için Kapadokya Alan Başkanlığı olarak çeşitli projeleri hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Becel, geçmiş medeniyetlere ait kültürel mirasın etkili biçimde kullanılabilmesinin Kapadokya açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Vali Becel, Türkiye'yi dünyaya tanıtmada önemli bir yere sahip olan Kapadokya'nın coğrafi oluşumlar sonucu ortaya çıkan tabiat mucizesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın sahip olduğu turistik değerlerin daha fazla pazara ulaştırılması ve katma değer oluşturması amacıyla valilik olarak bölgenin tanıtımına yeni bir soluk getirecek projelere yönelmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Tanıtım stratejilerinin adımlarını planlamak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Turizm Araştırmaları Enstitüsünün değerli akademisyenlerinin yer aldığı bir araştırma ekibi oluşturduk. Bu sayede farklı ülkelere yönelik pazar analizleri yapılmaktadır. Bu araştırma ve çalışmaların sonucunda elde edilecek veriler işlenip her bir pazar için tanıtım materyali oluşturup doğru tutundurma kanalıyla hedef pazarlara ulaştırılacaktır. "

Çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, "Kapadokya'ya peribacaları üzerinden balondan bakarken aslında masalların şehri olduğunu görüyoruz. Masallarda, gerçekleştirmek istediğimiz, dokunmak istediğimiz, o hayallerimizin şehri Kapadokya. Doğa, kültür, sanat var, peribacaları var. Sinema, kültürel aktarımın en önemli kaynağıdır. Burada dizi filmlere ev sahipliği yapılıyor, biz de destekler vermeye çalışıyoruz. Belki stratejik hedeflerden biri de sinema olabilir. Bizi medyaya taşıyacak her ne varsa buranın tanıtımı açısından kıymetlidir. " şeklinde konuştu.

Çalıştay, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in konuşmalarının ardından, "Destinasyon Tanıtım Stratejilerinde Yeni Eğilimler" konulu panelle devam etti.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin soruları yanıtladı.

Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı Düzenlendi

Nevşehir Valiliği, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika


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