Nevşehir kapalı pazaryeri hafta sonu yeniden açılıyor - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan Nevşehir Kapalı Pazar Yeri bu hafta sonu yeniden açılacak.



Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında Nevşehir Kapalı Pazar Yeri'nin uzun bir aradan sonra yeniden açılacağı bildirildi.



7 Haziran Pazar ve 8 Haziran Pazartesi günü açık olacak Nevşehir Kapalı Pazar Yeri'nde sebze ve meyvenin yanı sıra tahıl, bakliyat, peynir, zeytin gibi temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, bakkaliye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi ürünlerinde satışına izin verilecek.



Kurulacak olan pazar öncesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yeri içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştirilecek.



Alınan tedbirler kapsamında tezgahlar arasında belirlenen mesafenin korunacağı pazar içerisinde ayrıca esnafların ve vatandaşların maske ve eldiven kullanmaları ve alışveriş sırasında sosyal mesafenin korunması için denetimler gerçekleştirilecek.



Bu arada Nevşehir Kapalı Pazar Yeri'nin kapalı olmasından dolayı mahallelerde seyyar olarak satış yapmalarına izin verilen pazar esnafları 3 Haziran Çarşamba günü son kez tezgahlarını kuracak.



Pazar yerinin açılması dolayısıyla bundan böyle seyyar olarak sebze ve meyve satışı yapılmasına müsaade edilmeyecek. - NEVŞEHİR