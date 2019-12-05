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Nevşehir Kapalı Pazaryerinde iyileştirme çalışmaları başlıyor

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir Kapalı Pazaryeri içerisinde iyileştirme çalışmaları başlatılıyor.

Nevşehir Kapalı Pazaryerinde iyileştirme çalışmaları başlıyor, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir Kapalı Pazaryeri içerisinde iyileştirme çalışmaları başlatılıyor. Yapılacak olan çalışmalarla birlikte pazaryeri içerisindeki eksiklikler giderilerek örnek bir peynir pazarı oluşturulacak.


Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte Kapalı Pazaryeri içerisinde incelemelerde bulundu. Pazaryeri içerisindeki eksikliklerin tespitini yaparak oda yöneticilerinin bu konudaki talep ve önerilerini dinleyen Erkut, pazar esnafları ile de sohbet ederek yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.


Peynir Pazarı, Köylü Pazarı ve otopark bölümlerinde de incelemelerde bulunan Erkut, Nevşehir Belediyesi olarak kısa süre içerisinde Kapalı Pazaryeri'nde iyileştirme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.


Pazaryeri içerisinde vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmeleri, Pazar esnafların yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi konusunda Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük bir hassasiyet gösterdiğini ve yapılacak çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Erkut, "Gerek vatandaşlarımızın gerekse pazarcı esnaflarımızın pazaryeri içerisinde yaşanan sıkıntılara ilişkin talepleri oldu. Belediye Başkanımız Rasim Arı, bu sorunların çözüme kavuşturularak buranın Nevşehirli vatandaşlarımıza yakışır bir hale getirilmesi talimatını verdi. Bizde bugün Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ve esnaf kardeşlerimiz ile istişarelerde bulunarak çalışma programımızı hazırladık. Pazaryeri içerisindeki Köylü Pazarı, Peynir Pazarı gibi alanları yapacak çalışmalarla örnek bir hale getireceğiz. " dedi.


Nevşehirli vatandaşlardan gelen taleplerin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Erkut, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda esnaflarımızın da katkıları ile geçtiğimiz haftalarda da 200 adet plastik alışveriş aracı hizmete sokuldu. Bu konulardaki duyarlılıklarından dolayı oda yöneticilerimize ve esnaflarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Pazaryeri, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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