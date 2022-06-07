NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

07.06.2022 00:43
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan sel suları nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe kapatıldı.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan sel suları nedeniyle Nevşehir- Aksaray kara yolu trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan su birikintileri, uzun araç kuyruklarının oluşmasın yol açtı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, Nevşehir- Aksaray Karayolu'nda trafiği olumsuz etkilerken, oluşan sel nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Başta TIR'lar olmak üzere çok sayıda araç yaklaşık 50 santimetreyi bulan su birikintisi nedeniyle ilerleyemeyince kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan olumsuzluğun ardından harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri, yolu açmak için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından sonra karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Uzun süre yolun trafiğe açılmasını bekleyen sürücüler, "Yolda yaklaşık 50 santimetre su vardı. Aracımız arıza yaptı. Dolayısıyla çekici çağırmak zorunda kaldık" dedi.

NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
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Nevşehir'de sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı Nevşehir'de sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak
Kaynak: DHA

Nevşehir, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR KARA YOLU SEL NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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