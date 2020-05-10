NEVŞEHİR Karantina süresi tamamlanan 123 kişi, fidan dikerek ayrıldı - Son Dakika

Karantina süresi tamamlanan 123 kişi, fidan dikerek ayrıldı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Nevşehir'e getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar karantinadan ayrılırken, yurt bahçesine fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cibuti ve Somali'de yaşayan 123 Türk vatandaşı, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Nevşehir de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 123 kişi, testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün evlerine uğurlandı. Cibuti'den gelen Mevlüt Çelik, yetkililere teşekkür ederek, Devletimiz, sağ olsun uçak ayarladı ve bizi burada 14 gün misafir etti. Devletimiz, milletimiz var olsun. Gayet güzel bir şekilde ağırlandık. Gurur duyuyorum dedi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, yurttan ayrılan 123 kişi ile birlikte fidan dikti.