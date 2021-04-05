Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Sivas'ta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstermek için Adliye Sarayı önünde toplandı.

Burada platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Türkiye'nin artık darbecilerden hesap soran bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Temiz, darbe heveslilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, rütbelerinin de sökülmesini istediklerini ifade etti.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.