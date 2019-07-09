Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
36 dakika önce
Nevşehir-Kayseri karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
Nevşehir- Kayseri
karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Ürgüp
ilçesi ile Kayseri karayolunda seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla atarak refüje düştü. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken kazayla ilgili işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR
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