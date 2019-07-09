Son Dakika Haberleri: Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
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Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

36 dakika önce

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
Nevşehir- Kayseri karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Kayseri karayolunda seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla atarak refüje düştü. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken kazayla ilgili işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa
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