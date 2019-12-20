Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak

6 saat önce

Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacakNEVŞEHİR'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi yeraltı şehrini barındıran bölgenin turizme kazandırılması çalışmaları sürüyor.

Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak

NEVŞEHİR'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi yeraltı şehrini barındıran bölgenin turizme kazandırılması çalışmaları sürüyor.

'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yeraltı şehrini de içinde barındıran alan, turizme kazandırılacak. 6'ncı yüzyıldaki Erken Bizans döneminden bugüne kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler ve kamusal alanlar ile kayadan oyma binin üzerinde oda bulundu. Bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu'nun en büyük lüle koleksiyonun ve 300'e yakın kandilin toprak altından çıkartıldığı bölgenin, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve bu projenin şehrin ekonomisine ve iş istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti. Başkan Arı, şehre gelen bakanların sadece kale etrafı için değil şehrin birçok önemli projesi için destek sağladığını ve bu ziyaretlerden önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Arı, hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Nevşehir'in Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

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Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak

Nevşehir Kalesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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