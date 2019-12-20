Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak -ek - Son Dakika

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Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak -ek
6 saat önce
NEVŞEHİR Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak -EK.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:01 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak -EK
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