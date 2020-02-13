Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de 400 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle 400 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 49 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, İl Özel İdaresi bünyesindeki 8 greyder, 2 dozer, 7 destek aracı, yükleyici, kar bıçaklı kamyon ve tuzlama araçlarıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre, yağışlı havanın öğle saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.



Kırşehir

Kırşehir'de, gece saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, merkeze ve 6 ilçeye bağlı köylerde yol açma çalışmaları sürüyor.

Kapalı 90 köy yolunun açılması için 9 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 5 kepçe, 32 iş makinesi ve 45 personelle çalışma yapılıyor.

Kayseri

Kayseri'de 15 ilçeye bağlı 261 mahalle yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 farklı noktada 44 araç ve 102 personelle çalışmalarını sürdürüyor.