Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi

Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi

25.08.2021 02:37

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kızılay Şubesi, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sellerden büyük hasar gören Kastamonu, Sinop ve Bartın'a Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi göndererek afetzede vatandaşların yarasına merhem oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kızılay Şubesi, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sellerden büyük hasar gören Kastamonu, Sinop ve Bartın'a Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi göndererek afetzede vatandaşların yarasına merhem oldu.

2019 yılında 2 bin m²'lik Kızılay Nevşehir hizmet binasında faaliyete geçen ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz bir şekilde kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabildiği 'Nevşehir Kızılay Butik' mağazasından her biri özenle seçilmiş, sıfır kıyafetler paketlenerek yardım toplanma alanına teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgelerine de 25 gönüllüsü ve yardım malzemelerini ulaştırıp, Antalya Manavgat'ta süren yangınlarda aktif görev alan Nevşehir Kızılay Şubesi şimdi de Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde yaşanan sel felaketi için Nevşehir Valiliği koordinesinde yaklaşık değeri 60 bin TL olan 820 parça kıyafeti bölgede yaşayan afetzedelere gönderiyor. Son 2 yılda afet ekipleriyle bir çok bölgede aktif çalışmalara katılan Nevşehir Kızılay Şubesi, gerek Nevşehir'de gerek ülkemizde başarılarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü gönüllü kadrosuyla Nevşehir'in ve ülkemizin tüm sıkıntılarına şube olarak destek oluyor. Yine aynı şekilde yardım kampanyasında toplanan malzemelerin tasniflerini de Genç Kızılay Nevşehir gönüllüleri yapacak.

Süreçle alakalı açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek; "Şehrimizde nerede ihtiyaç varsa olduğumuz gibi Ülkemizde de aynı şekilde insan ızdırabının olduğu her yere tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. Ülkemiz afetler bakımından zor bir dönemden geçmekte ve bu günleri de birliktelik ruhumuzla hep beraber atlatacağız. Geçtiğimiz günlerde 25 gönüllümüzü ve yardım malzemelerimizi Manavgat yangın bölgesine göndermiş, süreç boyunca aktif görev almıştık. Şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi bölgesine butik mağazamızdan 820 parça sıfır kıyafet gönderiyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " dedi. Bülten

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Kastamonu, Nevşehir, Kızılay, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
00:03 Fransa'daki protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü
00:00 Savaş alanına dönen Fransa'da ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! Plastik mermiyle hayatını kaybetti
23:49 Sosyal medyada silah üretimi iddiasıyla ilgili operasyon
23:47 Sosyal medyada yayılan "silah üretimi" videosu polisi harekete geçirdi
23:27 Arda Güler tarafını seçti! Real Madrid ile anlaştı
23:23 Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu
23:05 Sağlık Bakanı Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt verdi
23:00 Koca'dan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" iddiasına yanıt: 2 yıl önceki toplantıda yaptığım konuşma çarpıtıldı
22:41 Macron: Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız
22:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sosyal medya çıkışı: İşler çığırından çıktığında keseriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 04:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement