Nevşehir merkez ilçe nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir merkez ilçe nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı - Son Dakika

Nevşehir merkez ilçe nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nevşehir merkez ilçe 2019 nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı.

Nevşehir merkez ilçe nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nevşehir merkez ilçe 2019 nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in merkez ilçe nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 115 bin 461 olarak açıklandı. Nevşehir'in nüfusu açıklanan rakamlara göre 2018 yılına göre 5 bin 363 kişi artış gösterdi.


TÜİK tarafından Nevşehir'in 2018 nüfusu 110 bin 98 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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