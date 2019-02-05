Son Dakika Haberleri: Nevşehir Merkez Nüfusu 3 Bin 360 Arttı

Nevşehir Merkez Nüfusu 3 Bin 360 Arttı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Aralık sonu itibarıyla Nevşehir merkez ilçe nüfusunun 110 bin 98 olduğu açıklandı.

Nevşehir Merkez Nüfusu 3 Bin 360 Arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Aralık sonu itibarıyla Nevşehir merkez ilçe nüfusunun 110 bin 98 olduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Aralık sonu itibarıyla Nevşehir'in merkez nüfusu sayısı açıklanırken 2017 yılına göre Nevşehir'in merkez nüfusu 3 bin 360 kişi artarak 110 bin 98 olduğu açıklandı. 2017 yılında ise Nevşehir merkez ilçenin nüfusu 106 bin 738 olarak açıklanmıştı.

"En büyük mahalle Güzelyurt Mahallesi"

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in merkeze bağlı 22 mahalle nüfusları da açıklanırken Nevşehir'in en büyük mahallesinin 17 bin 408 olarak açıklanan Güzelyurt Mahallesi olduğu açıklanırken 2000 Evler Mahallesinin 16 bin 547, 15 Temmuz Mahallesinin 11 bin 253, Cevher Dudayev Mahallesinin 10 bin 858 nüfusu olduğu açıklandı.

Nevşehir'in 22 mahalle arasında ise nüfusu en düşük olan mahalle 292 nüfusu ile Raşitbey Mahallesi oldu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

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