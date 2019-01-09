Son Dakika Haberleri: Nevşehir Merkeze Bağlı Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi

Nevşehir Merkeze Bağlı Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı belde, köy okulları ve taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Nevşehir Merkeze Bağlı Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı belde, köy okulları ve taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı beldeler ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, beldeler ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz ile başka ilçelere giden öğrenciler de istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Güncel
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