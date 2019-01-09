Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tügva Arasında Protokol

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir
İl Temsilciliği ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Milli Eğitim İl Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde, İl Müdürü Murat Demir
ve TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan tarafından iki ayrı proje dosyası imzalandı.
Protokol kapsamında, kentte, geri dönüşüm bilincinin kazandırılması, yeşil alanların çoğaltılması ve doğayı koruma bilincinin geliştirilmesini amaçlayan "Altın fidanlar" ile gençlerin ilgi, alaka ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Yaşam boyu öğrenme" projelerinde işbirliği yapıldı.
Demir, "Gençliği hedef alan ve geleceğimizin mimarları için yapılan bütün proje ve çalışmalarda Türkiye Gençlik Vakfı'nın yanındayız. Yeni projelerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Alkan ise projelere desteklerinden dolayı Demir'e teşekkür ederek, gençleri Türkiye'nin geleceği olarak gördüklerini, bu düstur ile de gençlere yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.
Öncelikli olarak köy okullarında okuyan öğrencilere ulaşmak istediklerini aktaran Alkan, "Altın fidan projesindeki tohumlu kalem ve defterlerin dağıtımını yaparak hem geri dönüşüme katkıda bulunmak hem de öğrencilerimizin kalplerine dokunmaktır. Yapacağımız diğer projede de öğrencilerimize faydalı olmak tek gayemizdir." diye konuştu.