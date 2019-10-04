Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan CHP'li vekile sert tepki

Nevşehir Milli İrade Platformu, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan'ın TBMM'de konuşmasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı hedef alan konuşmalarına tepki açıklamasında bulundu.

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM'deki konuşmasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı hedef alan açıklamasına Milli İrade Platformu üyeleri tepki gösterdi. Nevşehir Hükümet Konağı önünde toplanan Milli İrade Platformu üyeleri CHP milletvekili Faruk Sarıaslan'a tepki gösterirken Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a ise destek oldu. Platform adına açıklamada bulunan Mustafa Özdemir, "Biz bugüne kadar sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kendi sorumluluğunun farkında olmayanları da sorumlu olmaya davet ediyoruz" dedi.

Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünden Nevşehir milletvekili tarafından Sayın Valimiz hakkında yapılan açıklama Nevşehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Özellikle 15 Temmuz döneminde Sayın Valimizin ilimize atandığı günden itibaren çalışkanlığı, gayreti, mütevaziliği, devlet adamlığı noktasında Nevşehirli hemşehrilerimizin kalbinde ve gönlünde önemli bir yer etmiştir. Sayın Valimizin meclis kürsüsünde siyasetin konusu olmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Siyasetçilerin rakiplerinin yine siyasetçiler olduğunu hatırlatmak isteriz. Söz konusu milletvekilinin varsa ellerinde şehrimizin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için plan, proje önerileri ile meclis kürsüsünden Milletin Meclisinden konuşma yapmasını beklerdik. Devletin Valisini kürsüden bu şekilde eleştirmesi siyasal kolaycılıktır. Biz seçtiğimiz vekillerimizi Nevşehir'e hizmet etmeleri için seçip meclise gönderdik. İlinin sorunlarının çözümünde sanki Sayın Vali engel oluyormuş gibi bir algı oluşturmak doğru değildir. Sayın Valimiz için kullanılan çirkin üslubu da bir milletvekiline yakıştıramadığımızı ifade etmek istiyoruz. Nevşehir Milli İrade Platformuna destek olan vakıf, dernek, sendikalar olarak ilimizin çözüm bekleyen tüm sorunlarında Sayın Valimiz ile bugüne kadar çok verimli çalışmalar yaptık. Aynı anlayışın bundan sonrada devam edeceğini düşünüyoruz. Siyasi düşünce görüşü ne olursa olsun ilimizi temsil eden siyaset, bürokrasi ve STK'ların işbirliğini, anlayışı birliğini önemsiyoruz. Biz bugüne kadar sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kendi sorumluluğunun farkında olmayanları da sorumlu olmaya davet ediyoruz."

(Coşkun Sağlamdin/İHA)